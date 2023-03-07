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Яблонский Юрий Владимирович
Яблонский Юрий Владимирович
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Место рождения
Пласт
, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
26.?.1946
Дата смерти
09.?.2018
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Пласт
, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
09.?.2018
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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