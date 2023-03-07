Яблонский Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Юрий Владимирович

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Место рождения

Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.?.1946

Дата смерти

09.?.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Пласт, Пластовский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
09.?.2018
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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