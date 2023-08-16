Хузин Рашит Гусманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хузин Рашит Гусманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: Хузин Гусман Хузиевич

Мать: Хузина Танзиля Хуббиевна

Рождение ребёнка
05.01.1987

Дочь: Бикмитова Лейсан Рашитовна

Мать ребёнка: Хузина Таскира Хамзовна

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1989

Сын: Хузин Ленар Рашитович

Мать ребёнка: Хузина Таскира Хамзовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хузина Таскира Хамзовна

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