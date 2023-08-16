Хузин Рашит Гусманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
Отец: Хузин Гусман Хузиевич
Мать: Хузина Танзиля Хуббиевна
Рождение ребёнка
05.01.1987
Дочь: Бикмитова Лейсан Рашитовна
Мать ребёнка: Хузина Таскира Хамзовна
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1989
Мать ребёнка: Хузина Таскира Хамзовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хузина Таскира Хамзовна