Тупицына Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1983
Сын: Тупицын Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Тупицын Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
22.08.1985
Дочь: Ёлкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Тупицын Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно