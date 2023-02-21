Тупицына Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1983

Сын: Тупицын Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Тупицын Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1985

Дочь: Ёлкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Тупицын Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Михаил Михайлович

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