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Ершов Василий Иванович

Место рождения

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.06.1874 ст.

Сын: Ершов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ершова Мария Демидовна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: - Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Ершова Мария Демидовна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Мария Демидовна

Смерть
Неизвестно
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