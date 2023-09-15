Ершов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1874 ст.
Мать ребёнка: Ершова Мария Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: - Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Ершова Мария Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Мария Демидовна
Смерть
Неизвестно