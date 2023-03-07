Матвеев Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Константин Георгиевич

Матвеев Константин Георгиевич

avatar

Место рождения

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.02.1920

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close