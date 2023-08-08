Перепетуя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепетуя Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

26.03.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.

Дочь: Анна Никандрова

Отец ребёнка: Никандр Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1880 ст.

Сын: Федор Никандров

Отец ребёнка: Никандр Лукьянов

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никандр Лукьянов

Смерть
26.03.1902 ст.