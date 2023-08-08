Перепетуя Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти26.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.
Дочь: Анна Никандрова
Отец ребёнка: Никандр Лукьянов
Рождение ребёнка
15.02.1880 ст.
Сын: Федор Никандров
Отец ребёнка: Никандр Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никандр Лукьянов
Смерть
26.03.1902 ст.