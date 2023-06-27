Данилова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Татьяна Ивановна

Данилова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Данилов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Гаврилович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно