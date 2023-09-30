Погорелой Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Погорелой Федор Никифорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агрипена Стефановна
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Погорелой Иван Стефанович
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Васса Стефановна
Мать ребёнка: Евгения Васильевна