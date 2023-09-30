Погорелой Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелой Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Погорелой Федор Никифорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агрипена Стефановна

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Погорелой Иван Стефанович

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Васса Стефановна

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

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