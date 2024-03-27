Еникеева (Зайнутдинова) Бибиямал Зайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еникеева (Зайнутдинова) Бибиямал Зайнетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1920

Дата смерти

18.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович

г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
19.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович

г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1953

Сын: Еникеев Фанис Шайсултанович

Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович

г Уфа, БАССР
Смерть
18.09.1981
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