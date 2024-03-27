Еникеева (Зайнутдинова) Бибиямал Зайнетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1920
Дата смерти18.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович
г.Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
19.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович
г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1953
Сын: Еникеев Фанис Шайсултанович
Отец ребёнка: Еникеев Шайсултан Рязапович
г Уфа, БАССР
Смерть
18.09.1981