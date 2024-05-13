Шарафаненко Аким Карпович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарафаненко Аким Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарафаненко Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафаненко Анна Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафаненко Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафаненко Надежда Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафаненко Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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