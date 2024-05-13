Шарафаненко Аким Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарафаненко Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафаненко Анна Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафаненко Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафаненко Надежда Акимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафаненко Дмитрий Акимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно