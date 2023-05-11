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Мальшаков Виктор Александрович
Мальшаков Виктор Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.1988
Пол
Мужской
Отец
Мальшаков Александр Олегович
1960 г.р.
Мать
Мальшакова (Гохова) Ольга Михайловна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1988
Отец:
Мальшаков Александр Олегович
Мать:
Мальшакова Ольга Михайловна
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