Захаров Захарий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Захарий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Захарова Агафия Захаровна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Никифоровна

Березовка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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