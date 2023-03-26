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Бородулин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: Бородулина Екатерина

Рождение ребёнка
02.12.1956

Сын: Бородулин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
09.08.1959

Дочь: Крючкина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Бородулина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
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