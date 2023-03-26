Бородулин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: Бородулина Екатерина
Рождение ребёнка
02.12.1956
Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
09.08.1959
Дочь: Крючкина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Бородулина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бородулина Мария Порфирьевна
Смерть
Неизвестно