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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Белогозинская Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Викторов Константин
Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Викторов Константин
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область