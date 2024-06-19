Евсеева (Тумашева) Стефанида Калинниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Тумашев Калинник Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1887 ст.
Муж: не указан
https://postimg.cc/v42NRCYC Данные о женихе: Звание: Крестьянин из села Титовского Однодворка Имя: Николай Иванов Евсеев Вероисповедание: Православное Брак: Первый Возраст: 21 год Данные о невесте: ... Показать все
Смерть
Неизвестно