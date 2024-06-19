Евсеева (Тумашева) Стефанида Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Тумашева) Стефанида Калинниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Тумашев Калинник Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1887 ст.

Муж: не указан

https://postimg.cc/v42NRCYC Данные о женихе: Звание: Крестьянин из села Титовского Однодворка Имя: Николай Иванов Евсеев Вероисповедание: Православное Брак: Первый Возраст: 21 год Данные о невесте: ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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