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Афанасьева Сандаара Дьулустановна
Афанасьева Сандаара Дьулустановна
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Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
28.02.2011
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Дьулустан Пантелеймонович
1987 г.р.
Мать
Афанасьева Саргылана Анатольевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2011
Отец:
Афанасьев Дьулустан Пантелеймонович
Мать:
Афанасьева Саргылана Анатольевна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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