Митюков Димитрий Прокофьевич 2-Ой
Место рождения
Дата рождения01.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878
Отец: Митюков Прокофий Павлович
Мать: Митюкова Мать Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Сафрон Димитревич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Личное хозяйство Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно