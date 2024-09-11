Митюков Димитрий Прокофьевич 2-Ой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюков Димитрий Прокофьевич 2-Ой

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Митюков Прокофий Павлович

Мать: Митюкова Мать Мама

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Сафрон Димитревич

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Личное хозяйство Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Митюков Иван Димитревич

Мать ребёнка: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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