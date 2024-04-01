Дерягин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерягин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1864

Дата смерти

07.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1864

Отец: Дерягин Иван Иванович

Мать: Дерягина (Карпова) Мария Илларионовна

Бракосочетание
1886

Жена: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Дерягин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1890

Дочь: Соловьева (Дерягина) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1894

Дочь: Лясковская (Дерягина) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна

Смерть
07.07.1901

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