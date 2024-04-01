Дерягин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1864
Дата смерти07.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1864
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
12.02.1889
Сын: Дерягин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1890
Дочь: Соловьева (Дерягина) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1894
Дочь: Лясковская (Дерягина) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Дерягина (Шветова) Любовь Васильевна
Смерть
07.07.1901