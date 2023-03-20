Марфа Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шиловский Савва (?) Матвеевич

Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шиловский Иван Матвеев

Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Матвей Меркурьев

Смерть
Неизвестно
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