Марфа Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шиловский Савва (?) Матвеевич
Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Шиловский Матвей Меркурьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно