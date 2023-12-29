Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маштаков Владимир Константинович
Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич