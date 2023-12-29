Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маштакова (Щепетова) Тамара Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1938 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Щепетов Макар Алексеевич

Мать: Щепетова (Корбут) Марина Севастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маштаков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Маштаков Владимир Константинович

Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маштаков Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно

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