Аграфена Семенова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Семен Григорьев
Мать: Марфа Лаврентьева
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Бракосочетание
После 1762
Муж: Данила Денисов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1766
Сын: Савелий Данилов
Отец ребёнка: Данила Денисов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кирилл Данилов
Отец ребёнка: Данила Денисов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Данилов
Отец ребёнка: Данила Денисов
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Данила Денисов
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно