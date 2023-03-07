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Аграфена Семенова

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Место рождения

Юдинки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Семен Григорьев

Мать: Марфа Лаврентьева

Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Бракосочетание
После 1762

Муж: Данила Денисов

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1766

Сын: Савелий Данилов

Отец ребёнка: Данила Денисов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кирилл Данилов

Отец ребёнка: Данила Денисов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Данилов

Отец ребёнка: Данила Денисов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Данила Денисов

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно
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