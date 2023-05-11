Александр Евдокимов
Место рождения
Дата рождения23.08.1846
Дата смерти20.09.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1846
Отец: Евдоким Козьмин
Мать: Домника Хритонова
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: ????? Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова
Рождение ребёнка
25.12.1874
Дочь: ????? Анисья Александрова
Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова
Рождение ребёнка
23.07.1877
Сын: ???? Пантелеймон Александров
Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова
Рождение ребёнка
02.11.1879
Дочь: ????? Александра Александрова
Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова
Рождение ребёнка
05.09.1882
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ????? Анна Филимонова
Смерть
20.09.1917
Причина смерти: от старости