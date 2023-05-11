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Александр Евдокимов

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.08.1846

Дата смерти

20.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1846

Отец: Евдоким Козьмин

Мать: Домника Хритонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: ????? Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1874

Дочь: ????? Анисья Александрова

Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1877

Сын: ???? Пантелеймон Александров

Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.11.1879

Дочь: ????? Александра Александрова

Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1882

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: ????? Анна Филимонова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ????? Анна Филимонова

Смерть
20.09.1917
Причина смерти: от старости
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