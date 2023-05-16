Василиса Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Тимофеева

Василиса Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1797 и 1798 ст.

Дата смерти

07.04.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1819 ст.

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.

Сын: Захар Семенов

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
02.01.1826 ст.

Дочь: Мелания Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832 ст.

Сын: Григорий Семенов

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Феодосия Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
01.02.1834 ст.

Дочь: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Михаил Семенов

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
20.07.1839 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Антонов

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

Рождение ребёнка
15.08.1845 ст.

Сын: Лаврентий Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Антонов

Смерть
07.04.1872 ст.
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close