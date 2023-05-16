Василиса Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1797 и 1798 ст.
Дата смерти07.04.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1819 ст.
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
17.03.1822 ст.
Сын: Захар Семенов
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
02.01.1826 ст.
Дочь: Мелания Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832 ст.
Сын: Григорий Семенов
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Феодосия Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
01.02.1834 ст.
Дочь: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Михаил Семенов
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
20.07.1839 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Антонов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
Рождение ребёнка
15.08.1845 ст.
Сын: Лаврентий Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Антонов
Смерть
07.04.1872 ст.
Причина смерти: от старости