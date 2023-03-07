Портнов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнов Григорий Андреевич

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Место рождения

Самосырово, Кощаковская волость, Казанский уезд

Дата рождения

27.02.1923

Дата смерти

23.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Самосырово, Кощаковская волость, Казанский уезд
Смерть
23.12.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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