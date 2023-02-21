Хамалайнен Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамалайнен Иосиф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1929

Сын: Хамалайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович

Рождение ребёнка
08.11.1931

Сын: Хамалайнен Рейно Иосифович

Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович

Рождение ребёнка
03.11.1935

Сын: Хамалайнен Вилхо Иосифович

Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамалайнен Анна Анттипович

Смерть
Неизвестно
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