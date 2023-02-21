Хамалайнен Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1929
Сын: Хамалайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович
Рождение ребёнка
08.11.1931
Сын: Хамалайнен Рейно Иосифович
Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович
Рождение ребёнка
03.11.1935
Сын: Хамалайнен Вилхо Иосифович
Мать ребёнка: Хамалайнен Анна Анттипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно