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Морозов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871

Отец: Морозов Иван Григорьев

Мать: Варвара Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Морозова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
21.03.1893

Дочь: Морозова Мария Михайлова

Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Морозов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева

Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Морозов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно

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