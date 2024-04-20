Морозов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1871
Отец: Морозов Иван Григорьев
Мать: Варвара Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Морозова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
21.03.1893
Дочь: Морозова Мария Михайлова
Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
07.03.1900
Сын: Морозов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева
Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1903
Мать ребёнка: Морозова Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно