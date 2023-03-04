Смирнова Марва Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Феодора Евтеевна
Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Евтеевна
Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодосия Евтеевна
Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Евтеевна
Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784