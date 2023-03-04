Смирнова Марва Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Марва Михеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Смирнов Трофим Евстеевич

Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Феодора Евтеевна

Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Евтеевна

Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодосия Евтеевна

Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Евтеевна

Отец ребёнка: Смирнов Евтихей Феофилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Евтихей Феофилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784
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