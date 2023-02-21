Казымов (Замостовая) Иван Данилович
Место рожденияМостовая
Дата рождения1793
Дата смерти12.12.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Казымов (замостовая) Данила Федорович
Мать: не указана
Мостовая
Рождение ребёнка
01.01.1815
Сын: Казымов (замостовая) Василий Иванович
Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)
Замостовая
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шарова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)
Замостовая
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
20.07.1820
Сын: Казымов (замостовая) Илья Иванович
Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)
Мостовая
Рождение ребёнка
01.10.1827
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)
Мостовая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1833
Замостовая