Казымов (Замостовая) Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Замостовая) Иван Данилович

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Место рождения

Мостовая

Дата рождения

1793

Дата смерти

12.12.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Казымов (замостовая) Данила Федорович

Мать: не указана

Мостовая
Рождение ребёнка
01.01.1815

Сын: Казымов (замостовая) Василий Иванович

Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)

Замостовая
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шарова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)

Замостовая
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
20.07.1820

Сын: Казымов (замостовая) Илья Иванович

Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)

Мостовая
Рождение ребёнка
01.10.1827

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)

Мостовая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казымов (замостовая) Татьяна (Татьяна Федотовна)

Смерть
12.12.1833
Замостовая
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