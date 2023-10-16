Наталья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Петр
Смерть
Неизвестно