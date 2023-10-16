Наталья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Петр

Смерть
Неизвестно
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