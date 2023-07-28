Кирякулов Ефим Константинович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кирякулов Лазарь Ефимович
Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кирякулов Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно