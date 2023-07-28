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Кирякулов Ефим Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кирякулов Георгий / Юрий / федорович

Мать: Кирякулова Екатерина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кирякулов Лазарь Ефимович

Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кирякулов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Кирякулова Екатерина Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулова Екатерина Лазаревна

Смерть
Неизвестно