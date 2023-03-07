Артемов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Михаил Андреевич

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Место рождения

Федоровское, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Артемов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.

Дочь: Артемова Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемова Надежда Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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