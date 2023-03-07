Артемов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемов Андрей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Артемов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.
Дочь: Артемова Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно