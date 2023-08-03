Новгородцев Трофим Елисеевич
Место рождениядеревня Григорьева (Григорьевка)
Дата рождения1752
Дата смерти1799
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Новгородцев Елисей
Мать: не указана
деревня Григорьева (Григорьевка)
Рождение ребёнка
1779
Сын: Новгородцев Яким Трофимович
Мать ребёнка: не указана
деревня Григорьева (Григорьевка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новгородцев Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799