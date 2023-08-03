Новгородцев Трофим Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовгородцев Трофим Елисеевич

Новгородцев Трофим Елисеевич

Место рождения

деревня Григорьева (Григорьевка)

Дата рождения

1752

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Новгородцев Елисей

Мать: не указана

деревня Григорьева (Григорьевка)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Новгородцев Яким Трофимович

Мать ребёнка: не указана

деревня Григорьева (Григорьевка)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1799