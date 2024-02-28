Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозинин Модест Гаврилов

Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозинин Моисей Гаврилов

Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иулиания Гаврилова

Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозинин Гаврило Андреанов

Смерть
Неизвестно
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