Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозинин Модест Гаврилов
Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозинин Моисей Гаврилов
Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иулиания Гаврилова
Отец ребёнка: Рогозинин Гаврило Андреанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно