Стогова (-) Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова (-) Марья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1886

Сын: Стогов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Стогов Емельян Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Емельянова

Отец ребёнка: Стогов Емельян Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Емельян Нилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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