Вшивцев Григорий Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Григорий Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: Вшивцев Мартын Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675 ст.

Сын: Вшивцев Гордей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677 ст.

Сын: Вшивцев Елисей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678
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