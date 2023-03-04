Вшивцев Григорий Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: Вшивцев Мартын Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675 ст.
Сын: Вшивцев Гордей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677 ст.
Сын: Вшивцев Елисей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678