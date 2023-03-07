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Абрам Фёдоров

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Фёдор (Вечканов)

Мать: Ульяна Давыдова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Пётр Абрамов

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Андрей Абрамов

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Лукерья Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Леонтьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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