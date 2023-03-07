Абрам Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Фёдор (Вечканов)
Мать: Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пётр Абрамов
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Андрей Абрамов
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Лукерья Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Леонтьева
Смерть
Неизвестно