Саркисян Александр Манучарович
Место рождения
Дата рождения02.02.1925
Дата смерти05.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925
Рождение ребёнка
30.07.1957
Сын: Саркисян Сейран Александрович
Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна
Рождение ребёнка
28.09.1959
Сын: Саркисян Вячислав Александрович
Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна
Рождение ребёнка
15.11.1961
Сын: Саркисян Самвел Александрович
Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна
Рождение ребёнка
26.08.1966
Сын: Саркисян Манучар Александрович
Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна
Смерть
05.06.1988