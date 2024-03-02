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Саркисян Александр Манучарович

Место рождения

Тех, Община Тех, Сюникская область

Дата рождения

02.02.1925

Дата смерти

05.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925

Отец: Ширинянц Манучар Саркисович

Мать: Ширинянц (Аветян) Ануш Давидовна

Тех, Община Тех, Сюникская область
Рождение ребёнка
30.07.1957

Сын: Саркисян Сейран Александрович

Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна

Рождение ребёнка
28.09.1959

Сын: Саркисян Вячислав Александрович

Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна

Рождение ребёнка
15.11.1961

Сын: Саркисян Самвел Александрович

Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна

Рождение ребёнка
26.08.1966

Сын: Саркисян Манучар Александрович

Мать ребёнка: Саркисян (Айрапетян) Астхик Карапетовна

Смерть
05.06.1988

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