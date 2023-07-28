Чебукова (Запольская) Евгенiя Стефанова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Чебуков Стефан Афанасьев
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1850
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно