Чебукова (Запольская) Евгенiя Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебукова (Запольская) Евгенiя Стефанова

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чебуков Стефан Афанасьев

Мать: ?

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1850

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно