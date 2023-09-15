Чудов Петр Иевлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Чудов Иов Васильевич
Мать: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1883
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Сын: Чудов Иван Петрович
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудова Евдокия Павловна
Смерть
После 1916