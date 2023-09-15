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Чудов Петр Иевлевич

Место рождения

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Чудов Иов Васильевич

Мать: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1883

Сын: Чудов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чудов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Сын: Чудов Иван Петрович

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павловна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудова Евдокия Павловна

Смерть
После 1916
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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