Chiplakova Каллиопия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakova Каллиопия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

LV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Chiplakov Лазарь Адамович

Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.

Дочь: Chiplakova Афина Адамовна

Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Chiplakov Милтиади Адамович

Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Chiplakova Варвара Адамовна

Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Смерть
Неизвестно