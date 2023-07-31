Chiplakova Каллиопия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Chiplakov Лазарь Адамович
Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич
Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.
Дочь: Chiplakova Афина Адамовна
Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич
Рождение ребёнка
19.09.1910
Сын: Chiplakov Милтиади Адамович
Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Chiplakova Варвара Адамовна
Отец ребёнка: Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно