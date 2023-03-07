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Одоева Елена Никитична

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Место рождения

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Одоев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Одоев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Одоев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Ефим Николаевич

Смерть
1934
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