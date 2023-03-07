Одоева Елена Никитична
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Одоев Иван Ефимович
Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Одоев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Одоев Ефим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934