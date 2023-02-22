Архипова Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Зинаида Александровна

Архипова Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1912

Дата смерти

23.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
?.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
20.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Василий Матвеевич

Смерть
23.05.1982
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