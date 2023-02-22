Архипова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1912
Дата смерти23.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1938
Рождение ребёнка
?.03.1940
Рождение ребёнка
20.10.1942
Смерть
23.05.1982