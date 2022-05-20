Шастилов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1946
Дата смерти20.05.2022
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1946
Отец: Шастилов Иван Михайлович
Мать: Шастилова Ульяна
Рождение ребёнка
11.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шастилова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шастилова Валентина Евгеньевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
20.05.2022