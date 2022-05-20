Шастилов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шастилов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1946

Дата смерти

20.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1946

Отец: Шастилов Иван Михайлович

Мать: Шастилова Ульяна

Рождение ребёнка
11.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шастилова Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шастилова Валентина Евгеньевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
20.05.2022
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