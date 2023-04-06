Крысина Ефросинья Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрысина Ефросинья Варламова

Крысина Ефросинья Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1874 ст.

Дочь: Крысина Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Крысин Илья Власов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысин Илья Власов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close