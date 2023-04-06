Крысина Ефросинья Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1874 ст.
Дочь: Крысина Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Крысин Илья Власов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысин Илья Власов
Смерть
Неизвестно