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Бровкина Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бровкин Павел Порфириевич

Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич

Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Антонина Порфириевна

Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1932

Дочь: Прасковья Порфириевна

Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич

Рождение ребёнка
29.12.1937

Сын: Бровкин Игнат Порфириевич

Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 30.03.1938

Дочь: Софья Порфириевна

Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич

Бутавка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Порфирий Савватеевич

Смерть
Неизвестно