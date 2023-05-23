Бровкина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бровкин Павел Порфириевич
Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Антонина Порфириевна
Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич
Рождение ребёнка
08.11.1932
Дочь: Прасковья Порфириевна
Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич
Рождение ребёнка
29.12.1937
Сын: Бровкин Игнат Порфириевич
Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич
Рождение ребёнка
Около 30.03.1938
Дочь: Софья Порфириевна
Отец ребёнка: Бровкин Порфирий Савватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно