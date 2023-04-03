Данилов Антон Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1878
Жена: Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1880
Сын: Данилов Александр Антонович
Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна
Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно