Данилов Антон Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Антон Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1878

Жена: Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.03.1880

Сын: Данилов Александр Антонович

Мать ребёнка: Пелагея Тимофеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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