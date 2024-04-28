Охлопков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охлопков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охлопков Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охлопков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова Анастасия (баба Кока) Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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