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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Крапивенцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева

Отец ребёнка: Крапивенцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивенцев Арестарх Алексеевич

Отец ребёнка: Крапивенцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивенцев Сократ Алексеевич

Отец ребёнка: Крапивенцев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивенцев Алексей

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