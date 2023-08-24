Козлов Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: Козлова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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