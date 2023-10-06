Храмушин Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1929
Сын: Храмушин Николай Павлович
Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна
Рождение ребёнка
04.01.1931
Сын: Храмушин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмушина Мария Павловна
Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1959