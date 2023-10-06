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Храмушин Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1929

Сын: Храмушин Николай Павлович

Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна

Рождение ребёнка
04.01.1931

Сын: Храмушин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмушина Мария Павловна

Мать ребёнка: Храмушина Федосья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмушина Федосья Анисимовна

Смерть
09.03.1959
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